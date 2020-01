Kontrakt Leo Messiego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2021 roku. Dla działaczy mistrzów Hiszpanii to priorytet, by przedłużyć z nim umowę. Prezes Josep Bartomeu chciałby zatrzymać Messiego. Negocjacje trwają od kilku tygodni, ale zdaniem "Mundo Deportivo" Argentyńczyk w końcu podjął decyzję. Ma przedłużyć umowę raptem o dwanaście miesięcy.

Trener Barcelony nie ma planu B?

Messi zdecydował o swojej przyszłości

Ponadto Messi ma powiedzieć szefom katalońskiego klubu, że z końcem każdego sezonu będzie decydował, czy nadal chce być zawodnikiem Barcelony. Hiszpańskie media twierdzą, że to nietypowe rozwiązanie wynika z obawy Argentyńczyka, który nie chce pozostać na Camp Nou, gdy znacznie obniży formę. Co roku będzie oceniał swoje możliwości fizyczne i mentalne do dalszej gry w zespole Blaugrany.