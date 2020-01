Luis Suarez doznał urazu, który eliminuje go z gry na kilka miesięcy. Możliwe, że Urugwajczyk nie zagra już w tym sezonie. Jeśli wróci, to najwcześniej w kwietniu, ale rokowania te nie są pewne. Media na całym świecie informowały, że w tej sytuacji Barcelona będzie chciała pozyskać nowego napastnika. Wymieniano nazwiska m.in. Rodrigo Moreno, Dusana Tadicia, Timo Wernera i Edinsona Cavaniego. Najprawdopodobniej z transferu nic jednak nie będzie. Tak twierdzą hiszpańscy dziennikarze, a potwierdził to dyrektor do spraw instytucjonalnych Blaugrany, Guillermo Amor.

Trener Barcelony nie ma planu B?

Barcelona nie ściągnie napastnika?

- Podczas zamykającego się okna transferowego nie znaleźliśmy żadnej opcji, która byłaby korzystna finansowo i pomogłaby naszemu klubowi - stwierdził Amor. Sytuację kadrową drużyny skomentował także Quique Setien, szkoleniowiec Barcelony. - Zachowuję spokój. Jestem zadowolony z tych zawodników, których mam w kadrze. Jest ryzyko związane z kontuzjami, ale wkrótce Ousmane Dembele ma być do naszej dyspozycji - dodał trener.

Barcelona ma w tym momencie do dyspozycji w ataku: Leo Messiego, Ansu Fatiego, Antoine'a Griezmanna i Ousmane'a Dembele.