Te cele to zdobycie przez Romę punktu do końca sezonu Serie A oraz występ Carlesa Pereza w jednym meczu. Brzmi absurdalnie, ale tak podaje kataloński "Sport". To oznacza, że Barcelona nie tylko wypożyczyła, ale tak naprawdę pozbyła się Carlesa Pereza. Roma ma zapłacić za skrzydłowego 11 mln euro + 3,5 mln euro zmiennych.

21-latek zagrał w tym sezonie w 13 meczach Barcelony. Strzelił trzy gole i miał trzy asysty. Jest młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii.

