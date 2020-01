- Wiele mówi się o tym jaki jest świetny, ale on tego nie pokazuje. Nie gra dobrze. Wraca po piłkę, robi zwód, a potem podaje piłkę w lewo lub w prawo. Nic innego się nie dzieje - mówi Ruud Gullit o Frenkiem de Jongu w rozmowie z Voetbal Primeur. - Krytykuję go, bo wiem, że może grać dużo lepiej. Że go po prostu na to stać. Na razie jednak tego nie widzę - dodaje legendarny holenderski piłkarz.

Frankie de Jong: Sam wiem, że mogę grać lepiej

O tym, że Frankie de Jong może grać lepiej, mówi też sam de Jong. - Moja forma? Mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie najlepszą wersję mnie. Ciężko nad tym pracuję. I sam wiem, że w ostatnich meczach mogłem być lepszy - mówił de Jong po spotkaniu z Valencią (0:2).

De Jong piłkarzem Barcelony jest lipca. W tym sezonie 22-latek we wszystkich rozgrywkach rozegrał 28 spotkań, strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. Wcześniej przez cztery lata był piłkarzem Ajaxu. Mistrz Holandii na jego sprzedaży do Barcelony zarobił 75 milionów euro.