Była 69. minuta wyjazdowego spotkania Athleticu Bilbao z Espanyolem (1:1). Inaki Williams opuścił boisko i kierował się do szatni, idąc za linią końcową boiska, pod trybuną kibiców gospodarzy. Gdy czarnoskóry napastnik mijał grupę zagorzałych fanów Espanyolu, ci zaczęli wydawać odgłosy, które miały przypominać małpy.

Rasistowski skandal w Hiszpanii. "Wszyscy jesteście sk*********i"

Williams poczuł się dotknięty zachowaniem kibiców rywali. A może nawet nie tyle dotknięty, co rozwścieczony. W pewnym momencie odwrócił się bowiem w ich kierunku i rzucił: "Wszyscy jesteście sk*********i". Po zakończeniu spotkania opublikował dodatkowo post w mediach społecznościowych. - To bardzo smutne, że dzisiaj nadal doświadczamy rasizmu w piłce nożnej. Musimy to zakończyć, WSZYSCY. Dziękuję za wsparcie - napisał Hiszpan.

