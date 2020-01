Przynajmniej cztery miesiące będzie trwała przerwa Luisa Suareza, który w meczu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii z Atletico Madryt (2:3) doznał kontuzji kolana. Barcelona szuka więc zawodnika, który będzie mógł zastąpić Urugwajczyka.

Wśród potencjalnych zastępców Suareza pojawiało się już kilku kandydatów, m.in. Sergio Aguero czy Pierre-Emerick Aubameyang. Żadnego z nich w zespole Quique Setiena nie widzi jednak Rivaldo, legendarny piłkarz Blaugrany. Brazylijczyk uważa, że mistrzowie Hiszpanii powinni skupić się na sprowadzeniu Edinsona Cavaniego z Paris Saint-Germain. - To topowy napastnik, zawsze grał w najlepszych ligach europejskich. Byłby świetnym wzmocnieniem ataku Barcelony - przyznał 47-latek. - Wydaje się, że jest bliski odejścia z PSG. Z finansowego punktu widzenia nie byłoby to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ za kilka lat ciężko będzie go sprzedać z powodu jego wieku.

Rivaldo skomentował także plotki dotyczące rzekomego zainteresowania Barcelony napastnikiem Valencii, Rodrigo. - To kluczowy gracz Valencii, negocjacje na pewno nie będą łatwe, ponieważ w grę wchodzi tutaj wzmocnienie bezpośredniego rywala Valencii - ocenił były reprezentant Brazylii.

