Wczesniej: Lewandowski i milion tematow o jego transferach i kogo on chce w BM

Teraz: Piatek i milion tematow o jego transferach i kto go chce



Nikt go nie chce bo nie jest obecnie warty 30mln i tyle. Byl w zeszlym roku, a teraz widac jakie ma braki. Dodatkowo Milan jest slaby jak nigdy, trenerzy nie maja pomyslu na gre wiec i on cierpi podwojnie. Jest mlody, ma czas. Ale ze jest bez formy, a Milan nie chce stracic milinow zainwestowanych wiec niestety szaro to widze. Ma rok w plecy, a pewnie jeszcze i nastepny bo jesli gdzies przejdzie i tu mam na mysli dobry klub, a nie 2 ligowca, to bedzie grzal lawe i tyle bo takie sa realia na ten rok. Miejmy nadzieje, ze w przyszlym sezonie znajda sie jakies oferty, a on bedzie w stanie pokazac sie z dobrej strony.