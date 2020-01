FC Barcelona ma poważny problem po tym jak kontuzji doznał Luis Suarez i wypadł z gry aż na cztery miesiące. Szefowie hiszpańskiego nie chcą czekać na powrót Urugwajczyka i już rozpoczęli poszukiwanie jego zastępcy.

Dwaj nowi kandydaci do gry w Barcelonie

Katalońskie media wymieniają dwóch nowych kandydatów. Jednym z nich jest Timo Werner, a drugim Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierwszy z wymienionych znakomicie spisuje się w trwającym sezonie Bundesligi. Dla RB Lipsk zdobył aż 20 goli w 18 meczach i wspólnie z Robertem Lewandowskim otwiera klasyfikację strzelców Bundesligi. 23-letni napastnik nie dawno przedłużył kontrakt z klubem i ma zapisaną klauzulę odejścia w wysokości 50 mln euro wg "Bilda".

Kolejną opcją jest Pierre-Emerick Aubameyang. Kontrakt Gabończyka z Arsenalem jest ważny do końca czerwca 2021 roku. 30-latek ma bardzo małe szanse na wygrywanie jakichkolwiek trofeów z ekipą prowadzoną przez Mikela Artetę, która mocno zawodzi w Premier League. Aubameyang w bieżącym sezonie trafił do siatki 16 razy w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach.

FC Barcelona po 20 kolejkach La Liga jest liderem tabeli, mając 43 punkty, tyle samo co drugi Real Madryt. W 1/8 finału Ligi Mistrzów podopieczni Quique Setiena zmierzą się z Napoli.