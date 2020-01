Chodzi o sytuację z 30. minuty meczu. Luuk de Jong trafił do bramki Realu, ale sędziowie uznali (po analizie VAR), że Nemanja Gudelj faulował Edera Militao. "Skandal na Bernabeu" - pisze na okładce kataloński "Sport".

Okładka dziennika 'Sport' Twitter/Screen

Zdania ekspertów są w tej sprawie podzielone. Iturralde Gonzalez, były sędzia, a obecnie ekspert dziennika 'AS' uważa, że go słusznie został anulowany. - Stawianie zasłon jest zabronione. Piłkarz Sevilli wykonał niewielki ruch, by zablokować gracza Realu - przyznał. Z kolei Juan Andujar Oliver, ekspert sędziowski "Marki", jest zdania, że sędziowie popełnili błąd: - Nie sądzę, by tam był faul Gudelja na Militao. Piłkarz Sevilli nie wykonał żadnego ruchu, czy bloku. To piłkarz Realu na niego wpadł - podsumował. Sytuację możecie zobaczyć tutaj:

Real Madryt jest liderem La Liga. Zespół Zinedine'a Zidane'a ma 43 punkty, trzy więcej od Barcelony, ale kataloński klub rozegrał jeden mecz mniej.

