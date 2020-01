Znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że Barcelona i Juventus wróciły do rozmów na temat wymiany piłkarzami. Już latem oba kluby rozmawiały o tym, że Ivan Rakitić może trafić do Włoch, a Federico Bernardeschi do Hiszpanii. Wymiana nie doszła do skutku, bo Blaugrana chciała dodatkowo, by mistrzowie Włoch dopłacili do całej transakcji.

Wymiana na linii Barcelona - Juventus?

Bernardeschi w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił w tym sezonie tylko jednego gola i miał jedną asystę. Dużo lepsze statystyki od niego mają w tym sezonie w Juventusie Gonzalo Higuain (8 goli, 7 asyst), Paulo Dybala (11, 9) i Cristiano Ronaldo (16,3). Kontrakt Włocha ze "Starą Damą" obowiązuje do czerwca 2022 roku.

Z kolei Rakitić od kilku miesięcy wymieniany jest w gronie tych, którzy mogą opuścić Barcelonę. Chorwat nie ma pewnego miejsca w składzie ekipy z Camp Nou. Zagrał w tym sezonie w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach, ale tylko w dwóch pełne 90 minut. Umowa Chorwata z Barceloną jest ważna do czerwca przyszłego roku.