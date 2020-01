Kilka dni temu FC Barcelona zwolniła Ernesto Valverde. 55-latek prowadził kataloński zespół od lipca 2017 roku, w tym czasie zdobywając z nim dwa mistrzostwa Hiszpanii, a także Puchar i Superpuchar Hiszpanii. W tym sezonie wyniki oraz styl gry jego zespołu pozostawiały jednak wiele do życzenia. Tak wiele, że szefowie Blaugrany postanowili zastąpić go Quique Setienem, dokonując pierwszej zmiany szkoleniowca w trakcie sezonu od kilkunastu lat.

"Czas Setiena w Barcelonie jest ograniczony. To trener bez planu B"

Zinedine Zidane skomentował zwolnienie Ernesto Valverde

Wiele osób wciąż uważa jednak, że na zwolnienie Valverde nie zasłużył, a jego umiejętności trenerskie znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Zdolności byłego trenera największych ligowych rywali docenił m.in. Zinedine Zidane, trener Realu Madryt. - Jest mi przykro z powodu jego zwolnienia. Mam do niego spory szacunek. Jako trenerzy Realu i Barcelony wiemy, jaka jest gra i nie zmienimy tego. Jeżeli przegramy kilka spotkań, to zawsze jesteśmy narażeni na krytykę. Jedyne, co możemy, to próbować dać z siebie sto procent - przyznał Francuz w rozmowie z dziennikiem "AS".

