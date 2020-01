Gdy Borussia Dortmund pozyskała w grudniu zeszłego roku Erlinga Haalanda pewne było, że pozycja Paco Alcacera w klubie z Zagłębie Ruhry będzie jeszcze słabsza. Hiszpan nie chce przesiedzieć kolejnych spotkań na ławce rezerwowych. Poinformował władze BVB, że zmierza wrócić do Hiszpanii. Do transferu miałoby dojść jeszcze w zimowym oknie transferowym.

Paco Alcacer chce wrócić do Hiszpanii

Jak informuje niemiecki portal tz.de, Alcacer chciałby przejść do Valencii. To w niej grał w latach 2010-2016, gdy następnie odszedł do Barcelony. Na Camp Nou nie poradził sobie z rolą rezerwowego i w 2018 trafił do Borussii. W tym sezonie Hiszpan w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił siedem goli. Od kilku kolejek grał jednak tylko sporadycznie, a powodem była m.in. kontuzja kolana.

Trener Borussii Lucien Favre nie powołał Alcacera na sobotni mecz 18. kolejki Bundesligi z Augsburgiem. Jego miejsce w podstawowym składzie BVB zajmie Haaland. Początek meczu Augsburg - Borussia o godzinie 15:30.