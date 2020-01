Jerzy Dudek grał w swojej karierze m.in. Feyenoordzie, Liverpoolu i Realu Madryt. Bronił strzały najlepszych napastników świata, a w programie "Polska szkoła bramkarzy" w TVP Sport wskazał tego najlepszego. - Z wielkim sentymentem wspominam Ruuda van Nistelrooya. Konkurowałem z nim w Holandii o miano najlepszego piłkarza ligi holenderskiej. On grał w PSV Eindhoven, a ja w Feyenoordzie. Często ze sobą konkurowaliśmy. On zawsze szedł do końca, nawet jak już miałem piłkę w rękach - przyznał były reprezentant Polski.

- Nigdy nie odpuszczał. Albo mnie nadepnął, albo uszczypnął. Później nasza rywalizacja przeniosła się do Premier League. Pamiętam jego rekord dziewięciu meczów z rzędu z golem. Kolejny mecz był z nami. Mówiłem mu po holendersku: "Ruud, chyba wystarczy ci już tych bramek, masz już swój rekord". A on: "Nie, jeszcze jeden gol by się przydał". Wygraliśmy 1:0, a jego passa dobiegła końca - wspomina Jerzy Dudek.

Jerzy Dudek ma 46 lat. Sportową karierę zakończył w 2011 roku. W reprezentacji Polski rozegrał 60 meczów. Jego ostatnim klubem był Real Madryt, w którym też spotkał się z Ruudem van Nistelrooyem.

