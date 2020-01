Rivaldo, legenda Barcelony (grał w niej w latach 1997-2002), postanowił skomentować zakontraktowanie Quique Setiena przez katalońskiego giganta, wskazując jego największe mankamenty.

Brak doświadczenia i sukcesów

- Setien nigdy nie trenował klubu tak dużego jak Barcelona. Będzie to dla niego nowe doświadczenie. On nie ma wiele do stracenia, a kibice nie mają wobec niego wygórowanych oczekiwań, ponieważ nigdy jeszcze nie wygrał żadnego trofeum - mówi Rivaldo w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Jego kariera szkoleniowa nie rzuca na kolana

- Setien musi pamiętać, że powinien jak najszybciej zrobić dobre wrażenie. W innym przypadku nawet najmniejsze błędy mogą zachwiać jego pozycją, ponieważ nie broni go jego CV - punktuje dalej legenda Barcy.

Jest nie tylko mało znany, ale i tani

- To lokalny trener z dobrą reputacją w Hiszpanii, jednak bez żadnej historii w najlepszych drużynach. Oprócz tego jest tanią opcją. Nie będzie sprawiał problemów, jeżeli Barcelona będzie musiała go zwolnić - kończy 47-letni Brazylijczyk.

Quique Setien przed przyjściem na Camp Nou pracował m.in. w takich klubach jak Racing Santander, UD Las Palmas i Betis Sevilla. Drużyny prowadzone przez 61-latka grały zawsze bardzo atrakcyjny dla oka, ofensywny futbol.

W roli nowego trenera Barcelony Setien zadebiutuje już w niedzielę, kiedy to Blaugrana podejmie Granadę (godz. 21:00).