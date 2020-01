- Jeszcze wczoraj chodziłem pośród krów w mojej wiosce, a dziś trenuję Barcelonę - powiedział Quique Setien na pierwszej konferencji prasowej w roli trenera Barcelony. Na spotkaniu z dziennikarzami 61-latek był skromny i bardzo spokojny. Na tyle skromny, że wydawało się, iż podejmowanie poważnych decyzji w klubie, który od dawna był dla niego wzorem, będzie dla niego zbyt trudne.

Już podczas pierwszego dnia pracy Setien pokazał jednak, że potrafi być stanowczy. Zdaniem "Mundo Deportivo", doświadczony trener jasno zakomunikował swoim pracodawcom, że zamierza budować zespół z Arturo Vidalem, niechcianym przez Ernesto Valverde, często pomijanym i skonfliktowanym z poprzednim szkoleniowcem. Setien miał dać do zrozumienia, że Chilijczyk będzie dla niego ważnym zawodnikiem, a klub ma zrobić wszystko, by go zatrzymać.

Nowy trener Barcelony podjął pierwszą ważną decyzję! Wydał też kontrowersyjne polecenie

To jednak nie koniec pierwszych decyzji Setiena. Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza, Sique Rodrigueza, Setien polecił piłkarzom odwołanie wszelkich obowiązków reklamowych, które mogą przeszkodzić im w treningach. Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie - zawodników obowiązują bowiem kontrakty ze sponsorami.

