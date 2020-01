- Jestem przyzwyczajony do tego, że w trakcie meczu obrońcy kryją mnie indywidualnie. Po prostu wiesz, że będzie grało ci się trudniej i zawsze będziesz miał kogoś obok siebie. W rzeczywistości taka sytuacja nie zdarza się aż tak często - powiedział Lionel Messi w rozmowie z serwisem streamingowym DAZN.

REKLAMA

Starcie Barcelona - Real Madryt ma nowego rywala? "To jak Mercedes kontra Tesla" [SEKCJA PIŁKARSKA #33]

Leo Messi wskazał obrońcę, który sprawił mu najwięcej problemów. "To były intensywne pojedynki"

Argentyńczyk został też zapytany o nazwisko obrońcy, przeciw któremu grało mu się w ostatnich latach najtrudniej. W odpowiedzi kapitan FC Barcelony wskazał Pablo Maffeo, prawego obrońcę Girony. - Pojedynki z nim były naprawdę intensywne! - stwierdził 32-latek. - Nie jestem jednak typem piłkarza, który nieustannie narzeka na to, że w trakcie spotkania jest faulowany. Kontakt fizyczny to nieodłączna część tego sportu. Bardziej frustruje mnie sytuacja, w której to ja słabo prezentuję się na boisku - dodał Messi.

Maffeo trafił do Estadi Montilivi w 2016 roku, w ramach wypożyczenia z Manchesteru City. W maju 2018 roku mistrzowie Anglii sprzedali go do VfB Stuttgart, w którym zanotował 8 ligowych spotkań. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu 22-latek ponownie został wypożyczony do Girony, grającej aktualnie w Segunda Division.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE