W styczniu 2018 roku Liverpool sprzedał Philippe'a Coutinho do Barcelony za 145 milionów euro. Brazylijczyk miał być wielkim wzmocnieniem, ale ostatecznie rozczarował kibiców Barcy. Dla mistrzów Hiszpanii rozegrał 76 meczów, zdobył 21 bramek i zanotował 11 asyst. Może nie są to złe liczby, ale oczekiwania były większe, dlatego latem został wypożyczony do Bayernu Monachium.

W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Coutinho zdobył dla Bayernu siedem bramek i miał tyle samo asyst. Bawarczycy są zadowoleni z postawy Brazylijczyka, ale klauzula wykupu wynosi aż 120 mln euro. Możliwe więc, że przygoda ofensywnego pomocnika z Bayernem zakończy się tak samo jak w przypadku Jamesa Rodrigueza, czyli po okresie wypożyczenia monachijczycy nie zdecydują się na wykup piłkarza.

Taką nadzieję - zdaniem radia Cadena SER- ma Quique Setien. Nowy szkoleniowiec Barcelony podobno jest wielkim fanem umiejętności Coutinho i z chęcią dałby mu szansę, bo wierzy, że na Brazylijczyku może oprzeć budowę składu.