Ernesto Valverde zwolniony z Barcelony. "Duma Katalonii" ogłosiła także, że jego następcą został Quique Setien, były trener m.in. Realu Betis. Plotki o zwolnieniu Valverde potwierdziły się dopiero w poniedziałek po godzinie 23 czasu polskiego. Hiszpańskie media bardzo krytycznie oceniają sposób, w jaki Barcelona poradziła sobie ze zmianą szkoleniowca.

Po tym jak Blaugrana przegrała w czwartek w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Atletico Madryt 2:3, losy Valverde wydawały sie policzone. W weekend pojawiały się informacje w mediach, jakoby działacze katalońskiego klubu próbowali namówić Xaviego Hernandeza by został nowym trenerem Barcelony. Ten jednak nie zgodził się, a ostatecznie wybrano Setiena. Nie obyło się przy tym bez chaosu informacyjnego, który trwał cztery dni.

Hiszpańska prasa krytykuje Barcelonę

- Nie można było tego zrobić gorzej - komentuje krótko "Marca". Zwraca uwagę na to, że choć zwolnienie trenera było przesądzone, to w poniedziałek i tak musiał poprowadzić trening pierwszego zespołu, a zdenerwowanie sytuacją przejawiali piłkarze. "Mundo Deportivo" zamieściło zaś w poniedziałek zdjęcia Valverde opuszczającego boisko treningowe w swoim samochodzie po porannej sesji. Hiszpańscy dziennikarze informują, że to Xavi zalecił, by działacze Barcelony wybrali Setiena w sytuacji, gdy sam nie zdecydował się wrócić na Camp Nou. Nowy szkoleniowiec "Dumy Katalonii" zadebiutuje już w niedzielę w spotkaniu ligi hiszpańskiej z Granadą.