Plotki o zwolnieniu Ernesto Valverde potwierdziły się dopiero po godzinie 23 czasu polskiego. Hiszpańskie media donosiły, że FC Barcelona nie ogłaszała wcześniej informacji o odejściu Valverde, bo jej zamiarem było przekazanie, że to Quique Setién będzie nowym trenerem. I tak też się stało, choć można wywnioskować, że negocjacje nie były łatwe, bo pierwsze informacje mówiły o tym, że oficjalna informacja pojawi się koło godziny 21

- Posiedzenie zarządu zostało zakończone. Barcelona sporządziła notatkę prasową, w której ogłosi zwolnienie swojego menedżera. Valverde zostanie zwolniony. Quique Setién jest faworytem do przejęcia tej posady - napisał wczesnym wieczorem na Twitterze znany dziennikarz Guillem Balague, i miał rację. Setién to były trener m.in Betisu, który znany jest z zamiłowania do ofensywnego stylu gry i tzw. tiki-taki prezentowanej przez FC Barcelonę.

Kim jest Setien?

Większość kibiców dobrze przyjęła zainteresowanie Setienem, bo grę jego Betisu można było uznać za zjawiskową. - 60-letni Setien od kilku lat przeżywa swój najlepszy okres w karierze trenera. Najpierw pod jego wodzą dobrze spisywał się beniaminek z Las Palmas. Następnie szkoleniowiec objął Real Betis, który podbił serca kibiców swoją grą i awansował do Ligi Europy, gdzie wygrał grupę z Milanem i Olympiakosem. Setien dał się zapamiętać także kibicom „Barcy”, kiedy poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa 4:3 na Camp Nou. Obecnie na rynku trudno znaleźć drugiego tak doświadczonego trenera, który wzorowałby się na stylu Cruyffa – tak szkoleniowca charakteryzował swego czasu serwis FCBarca.com.

Barcelona jest liderem La Liga, awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale pozycja Ernesto Valverde od pewnego czasu była zagrożona. Hiszpańskie media dużo pisały na temat ewentualnych następców trenera, a historia z Xavim i jego możliwych wykupieniem była analizowana na wszystkie możliwe sposoby. W niedzielę wydawało się nawet, że Valverde nie zostanie zwolniony, ale już w poniedziałek rano hiszpańskie media przekazały, że Valverde po południu poprowadził ostatni trening drużyny.