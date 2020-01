O tym, że Luis Suarez może przejść operację prawego kolana, w sobotę rano poinformował kataloński "Sport". Według jego informacji problemy Urugwajczyka pojawiły się w trakcie meczu z Atletico Madryt w Superpucharze Hiszpanii.

Mimo że "Marca" zapewniała, iż Barcelona nie wyda zgody na operację w najbliższym czasie, to w sobotę po południu Katalończycy poinformowali, że po konsultacji z doktorem Ramonem Cugatą, klub i Suarez zdecydowali o zabiegu. To nie pierwsze problemy Urugwajczyka z prawym kolanem. To przez nie zawodnik opuścił końcówkę poprzedniego sezonu, kiedy nie zagrał w ligowych meczach przeciwko Celcie Vigo (0:2), Getafe (2:0) i Eibar (2:2) oraz w finale Pucharu Hiszpanii przeciwko Valencii (1:2).

Suarez nie zagra do końca sezonu?

W niedzielę po południu Barcelona poinformowała, że Suarez jest już po operacji. Jednocześnie Katalończycy dodali, że przerwa w treningach Urugwajczyka potrwa maksymalnie cztery miesiące. Może to oznaczać, iż napastnik nie zagra w obecnym sezonie. Rozgrywki ligowe w Hiszpanii kończą się 24 maja. Półfinały Ligi Mistrzów odbędą się 28 i 29 kwietnia oraz 5 i 6 maja. Jeśli Katalończycy do nich awansują, to tam najprawdopodobniej również będą musieli radzić sobie bez Suareza. Finał odbędzie się 30 maja.

Niewykluczone, że w związku z kontuzją Suareza Barcelona zacznie rozglądać się za napastnikiem, który będzie mógł wzmocnić ją już zimą. W Katalonii na pewno liczą na powrót Urugwajczyka jeszcze w tym sezonie, jednak to uzależnione będzie od przebiegu leczenia i rehabilitacji.

W obecnym sezonie Suarez rozegrał 23 mecze, w których strzelił 14 goli i zanotował 11 asyst.