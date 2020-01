Nagły zwrot w sprawie nowego trenera FC Barcelony. Niespodziewana rezygnacja

Katalońskie media informują, że Xavi nie zostanie trenerem FC Barcelony! Legenda klubu nie doszła do porozumienia z władzami Blaugrany i do ewentualnych rozmów obie strony wrócą dopiero latem, gdy skończy się kontrakt Ernersto Valverde. To niespodziewana wiadomość, bo plotki z ostatnich godzin mówiły, że Xavi zgodził się na przejęcie klubu.

Fot. Joan Monfort / AP

