Prezes hiszpańskiego klubu Lorca Futbol Club zszokował nie tylko kibiców i piłkarzy swojego klubu, ale prawdopodobnie cały piłkarski świat. - Dajemy Ci aplikację, która da Ci szansę przetestowania swoich umiejętności jako trenera prawdziwej drużyny. Witaj w prawdziwym Football Managerze - napisał klub na swoim Twitterze.

Prezes Lorki wyjaśnił, że fani mogą głosować nie tylko na pierwszą jedenastkę, ale także na formację i zmiany w czasie meczu. Według hiszpańskich mediów nowy trener - Walter Caprile miał zachować część autonomii w decyzjach oraz to on miał być odpowiedzialny za prowadzenie treningów. Miał, ale według przekazanych nam informacji już w sobotę poda się do dymisji!

- Wszyscy jako zawodnicy, jesteśmy w szoku, ponieważ ostatnie dwa tygodnie to ciągłe zmiany. Najpierw po przerwie świątecznej z klubu odszedł trener Walter Pandiani i cały sztab trenerski. W piątek został nagłośniony temat aplikacji dla kibiców i po fakcie nasz nowy trener - Walter Caprile, poinformował, że w sobotę się z nami się pożegna - mówi nam Piotr Gorczyca, polski bramkarz grający w hiszpańskim klubie.

Aplikacja miała mieć inne przeznaczenie

Okazuje się, że temat aplikacji był w klubie znany od pewnego czasu, ale wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. - Wcześniej była mowa o tej aplikacji, ale miało to służyć zwiększeniu rozpoznawalności Lorca Fútbol Club i miała to być jakaś zabawa dla kibiców. Jednak okazuje się, że to użytkownicy aplikacji mają zarządzać zespołem. Nie rozumiem tego. W sobotę mamy spotkanie z prezydentem klubu i oczekujemy wyjaśnień - dodaje polski bramkarz.

- W tym wszystkim chodzi o demokratyzację futbolu - powiedział Roberto Torres, prezes Lorca FC.

- Podczas prezentacji aplikacji był z nami jeszcze Walter Pandiani, który nie miał nic przeciwko takiej aplikacji, a to człowiek, który nie pozwoliłby nigdy wtrącać się obcym ludziom do ingerowania w skład zespołu - dodaje Gorczyca.

Sam były trener Pandiani skomentował całą sytuację na Instagramie. Jego zdaniem ta aplikacja tylko zabija futbol, a ktoś kto nie jest codziennie na treningach nie powinien podejmować decyzji na temat składu. I jego zdaniem to "nie jest piłka nożna".

Klub nie pozostał dłużny i po chwili odpisał tak: - Pandiani, nie zapominaj, że ten sport żyje z kibiców. Kibice są najważniejsi na świecie. Najwyższy czas, żebyśmy naprawdę się nad tym zastanowili. Lorca, która zajmuje siódme miejsce w Grupie 3 Tercera División. W tym momencie zespół traci cztery punkty do miejsca dającego awans.