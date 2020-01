Szalone spotkanie Barcelony z Atletico! W finale Superpucharu Hiszpani zobaczymy derby Madrytu

Zero goli w pierwszej połowie i aż pięć w drugiej. Atletico Madryt po szalonym meczu pokonało Barcelonę 3:2, choć do 81. minuty przegrywało 1:2. W finale Superpucharu Hiszpanii dojdzie do derbów Madrytu.

Fot. Hassan Ammar / AP

