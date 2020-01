Luka Modrić występuje w barwach Realu Madryt od sezonu 2012/23, kiedy to przyszedł z Tottenhamu za 30 mln euro. Chorwacki pomocnik w zespole "Los Blancos" stał się gwiazdą światowego formatu. Nie tylko wygrał z "Królewskimi" po cztery razy Ligę Mistrzów i KMŚ, ale w 2018 roku zdobył Złotą Piłkę, zostając najlepszym piłkarzem na świecie.

REKLAMA

Benzema, Bale i Modrić na wylocie z Realu Madryt?

Klub z Waszyngtonu kusi Modricia

Portal theathletic.co.uk donosi, że 34-letnim pomocnikiem bardzo mocno interesuje się DC United, klub zza Atlantyku. Chorwat miał już przeprowadzić pierwsze rozmowy z szefostwem amerykańskiego klubu tuż po odpadnięciu byłego zespołu Wayne Rooney'a w pierwszej rundzie fazy play off z Toronto.

Angielskie media twierdzą, że pomocnik Realu Madryt jest bardzo zainteresowany wyjazdem do USA. - Omówił to ze swoją rodziną i jest podekscytowany tym pomysłem - napisał serwis theathletic.co.uk.

Do transferu miałoby dojść już w letnim oknie transferowym. Kontrakt chorwackiego pomocnika z Realem wciąż nie został przedłużony i jest ważny tylko do 30 czerwca 2020 roku. Sprowadzenie Modricia do DC United nie byłoby jednak tanie. Mówi się, że 34-latek za jeden sezony gry w Waszyngtonie zarobiłby około 5-6 mln euro. Okienko transferowe w Stanach Zjednoczonych zostanie otwarte dopiero w lutym i potrwa aż do początku maja.

Modrić dotychczas w zespole "Los Blancos" rozegrał aż 321 spotkań i zdobył 21 goli, ale w trwającym sezonie nie pojawia się regularnie na boisku. W La Liga rozegrał tylko 14 meczów i coraz częściej przegrywa rywalizację w środku pola z Fede Valverde, który wyrósł na jedno z największych objawień bieżących rozgrywek.