- Uratował nas 2-3 razy w pierwszej połowie. Jego występ był decydujący. Thibaut to ważny zawodnik naszej ekipy i to pokazuje, ale nie tylko w tym meczu. Udowadnia to od dawna i cieszę się z jego formy - powiedział po sobotnim meczu Realu Madryt Zinedine Zidane. Trener "Królewskich" był pod wrażeniem gry Thibauta Courtoisa.

REKLAMA

Dlaczego w Polsce tak trudno zbudować mocny klub [SEKCJA PIŁKARSKA]

Zidane zachwycony swoim piłkarzem. "Najlepszy na świecie"

Występ Courtoisa w wygranym meczu z Getafe (3:0) był jego kolejnym bardzo dobrym spotkaniem. Belg, który na początku sezonu bardzo często był krytykowany, od kilku tygodni prezentuje coraz wyższą formę, co pokazują nie tylko jego statystyki indywidualne, ale także osiągnięcia całego zespołu, który w tym sezonie ligowym stracił tylko 12 bramek, co jest najlepszym wynikiem drużyny od sezonu 1987/88.

- Courtois jest najlepszym bramkarzem na świecie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - przyznaje Zidane.