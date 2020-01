Reinera w niedawno zakończonym sezonie ligi brazylijskiej wystąpił w 14 spotkaniach, strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Najczęściej grał na pozycji ofensywnego pomocnika, ale zdarzyły się mecze, gdzie był ustawiany na ataku i na lewym skrzydle. Portal transfermarkt.de wycenia go 25 milionów euro, ale "AS" twierdzi, że Real zapłaci o pięć mln więcej. Do transferu miałoby dojść już w styczniu, jednak najbliższe sześć miesięcy Brazylijczyk spędziłby w drużynie Kastylii, którą trenuje legenda Królewskich - Raul Gonzalez Blanco.

Próbkę jego umiejętności możecie zobaczyć poniżej:

Kolejny taki transfer Realu Madryt

W ostatnich kilkunastu miesiącach madrycki zespół ściągnął już dwóch utalentowanych piłkarzy z Brazylii. Najpierw kupił, także z Flamengo, Viníciusa Júniora za około 50 milionów euro. Następnie Real Madryt wydał podobną kwotę na Rodrygo, napastnika Santosu.