Atletico Madryt chce pozyskać nowego napastnika, by wzmocnić rywalizację w ataku. Zanim to jednak zrobi, musi sprzedać jakieś piłkarza. Najbliżej odejścia jest Thomas Lemar, który rozczarowuje w stolicy Hiszpanii. 24-letni Francuz w tym sezonie zagrał w 21 meczach, ale nie strzelił ani jednego gola.

Diego Simeone: Thomas Lemar nie spełnił oczekiwań

Przed sobotnim spotkaniem z Levante trener Atletico Diego Simeone skomentował sytuację Lemara: Fakty mówią same za siebie. Nie był w stanie pokazać wszystkich swoich zalet. Za każdym razem, gdy był dostępny, próbowałem mu dawać szanse. Byłem entuzjastą jego talentu. Nie spełnił oczekiwań. Trudno powiedzieć, czy u nas zostanie.

Lemar został wykupiony przez Altetico dwa lata temu z Monaco za 72 mln euro (to drugi najdroższy piłkarz w historii madryckiego klubu po Joao Feliksie). W 64 meczach drużyny Simeone strzelił trzy gole i miał sześć asyst. Teraz może przenieść się do Tottenhamu, który jest nim zainteresowany. Do Atletico zaś miałby przejść z PSG Edinson Cavani.