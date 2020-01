Wiele wskazuje na to, że Gareth Bale i Jamesa Rodriguez rozstaną się w najbliższym czasie z Realem Madryt. Zinedine Zidane nie widzi dla nich miejsca w drużynie i już teraz myśli o ich ewentualnych następcach. Jednym z nich miałby być Sadio Mane, a francuski portal le10sport.com informuje, że Real Madryt już kontaktował się z przedstawicielami piłkarza Liverpoolu. A to nie koniec.

To samo źródło podaje, że z piłkarzem Liverpoolu rozmawiał już nawet Zinedine Zidane. Trener Realu Madryt miał namawiać Mane na transfer do Madrytu. Jeżeli do niego dojdzie, władze Realu musiałyby zapłacić za jedną z największych gwiazd Liverpoolu około 150 milionów euro.

Sadio Mane zagrał w tym sezonie w 27 meczach Liverpoolu. Strzelił 14 goli i miał 11 asyst.

