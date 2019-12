39 spotkań od lipca 2018 roku rozegrał Andres Iniesta w barwach japońskiego Vissel Kobe. 35-latek przeniósł się do azjatyckiego zespołu po niemal 20 latach występów w Barcelonie. Mimo wieku i zbliżającego się końca kariery, 131-krotnego reprezentanta Hiszpanii wciąż chce pozyskać wiele zespołów z całego świata.

Andres Iniesta może zmienić klub! Byli koledzy z Barcelony namawiają go na transfer

Iniesta obecnie jest związany z Vissel Kobe kontraktem do czerwca 2021 roku. Nie wiadomo jednak, czy wypełni go do końca, bo jego sprowadzeniem interesuje się coraz większa liczba zespołów, a na transfer pomocnika namawiają byli koledzy z Barcelony.

Zdaniem "El Mundo Deportivo", Iniestę chce m.in. Los Angeles Galaxy. Zespół z LA po odejściu Zlatana Ibrahimovicia szuka gwiazdy, która przyciągnie kibiców na trybuny. Poza tym zatrudnieniem Iniesty interesuje się David Beckham, którego Inter Miami wystartuje w Major League Soccer w 2020 roku.

Iniestę zakontraktować chciałoby także Estudiantes de La Plata z Argentyny, co publicznie powiedział Juan Sebastian Veron. Były znakomity piłkarz już latem przyznał, że kontaktował się z agentami hiszpańskiego pomocnika, ale wówczas nie był on skory do rozmów. Teraz może być jednak inaczej, bo trenerem drużyny jest Gabriel Milito, który Iniestę zna doskonale z czasów wspólnej gry w Katalonii.

