Zaledwie 10 występów w tym sezonie zaliczył w Chelsea Pedro. Hiszpański skrzydłowy przeżywa trudny okres w Anglii i niemal na pewno nie przedłuży kontraktu z "The Blues". Jego obecna umowa wygaśnie wraz z końcem sezonu, co oznacza, że z nową drużyną 32-latek będzie mógł podpisać kontrakt już w styczniu.

Pedro chce wrócić do Barcelony

Pedro jest piłkarzem Chelsea od sierpnia 2015 roku. Właśnie wtedy przeniósł się do Anglii z FC Barcelony. Teraz 65-krotny reprezentant Hiszpanii wyraził gotowość do powrotu do katalońskiego zespołu. - Jeśli zadzwonią z Barcelony, rzucę wszystko i jadę - przyznał piłkarz w rozmowie z dziennikiem "L'Esportiu de Catalunya". - Zimą, gdy graliśmy przeciwko Barcelonie, rozmawiałem z trenerem po meczu i zobaczyłem taką możliwość.

W latach 2008-2015 Pedro rozegrał w pierwszym zespole Barcelony 321 spotkań, w których strzelił 99 goli i zaliczył 62 asysty. Przez 7 lat zdobył z Katalończykami pięć mistrzostw Hiszpanii, a do tego trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

