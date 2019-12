FC Barcelona zamierza ściągnąć po jednym piłkarzu do każdej formacji, by przebudować drużynę - to cel władz klubu. W 2020 roku chcą pozyskać środkowego pomocnika (który potrafi grać przed linią obrony), środkowego napastnika oraz ewentualnie stopera lub bocznego obrońcę, w zależności od tego, jak będą rozwijali się młodzi piłkarze "Dumy Katalonii" oraz tego, jak będzie wyglądała sytuacja Samuela Umtitiego oraz Ronalda Araujo.

Bardzo ważna jest kwestia drugiej linii, jako że Ivan Rakitić i Arturo Vidal mają odejść z klubu. Obaj są niezadowoleni z małej liczby rozegranych minut, a w dodatku ich kontrakty wygasają w czerwcu 2021 roku - co oznacza, że Barcelona ma już tylko trzy okienka transferowa (zima 2020, lato 2020 i zima 2021), by cokolwiek na nich zarobić. Z tego względu - jak informuje "Sport" - klub chce kupić "kompletnego" pomocnika, inteligentnego taktycznie, który mógłby grać przed linią obrony.

Kandydatem jest tu Stefano Sensi z Interu Mediolan. Pierwsze rozmowy w sprawie ewentualnego transferu latem miały się już odbyć, a Włoch jest uważany za piłkarza o podobnym stylu do Xaviego, który mógłby przyspieszyć grę w Barcelony.

FC Barcelona chce napastnika, ale problemem jest cena

Drugi cel to sprowadzenie napastnika, który mógłby być rywalem dla Luisa Suareza o miejsce w pierwszym składzie. Kandydat powinien mieć mniej niż 25 lat i posiadać sporo doświadczenia. Tu głównym kandydatem jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan, rozważane jest również sprowadzenie Donyela Mallena z PSV Eindhoven. Obaj są szczegółowo obserwowani od dłuższego czasu. Problemem jest jednak cena, zwłaszcza w przypadku Martineza, za którego Inter chciałby ponad 100 mln euro. Z tego względu rozważane jest również sprowadzenie Neymara, za którego PSG chciałoby mniej pieniędzy, niż latem 2020 roku.

Barcelona chce przeprowadzić wszelkie ruchy jak najszybciej, również po to, by nie dać się wciągnąć w wojnę cenową - np. transfer Frenkiego De Jonga został przeprowadzony już w styczniu, a Holender dograł sezon w Ajaksie do końca. Budżet transferowy ma wynieść 75 mln euro plus wszelkie przychody ze sprzedaży niepotrzebnych piłkarzy - takich jak Philippe Coutinho, za którego klub chce dostać co najmniej 100 mln euro.