Martin Odegaard trafił do Realu Madryt zimą 2015 roku. Nastolatek kreowany był na jeden z największych talentów na świecie, jednak jego kariera na Santiago Bernabeu nie potoczyła się tak, jak pierwotnie zakładano.

Po nieudanych próbach przebicia się do pierwszej drużyny, Norweg został wypożyczony do Holandii na dwa lata. Sezon 2017/18 Odegaard spędził w Heerenveen, a kolejny w Vitesse, gdzie stopniowo odbudowywał formę.

Martin Odegaard latem wróci do Realu Madryt?

W obecnym sezonie Norweg jest zawodnikiem Realu Sociedad. Odegaard trafił tam latem, chwilę po przedłużeniu kontraktu z Realem Madryt. Oficjalnie piłkarz został wypożyczony na rok, jednak według hiszpańskich mediów, kluby nieoficjalnie porozumiały się ws. dwuletniego wypożyczenia. Nieoficjalnie, bo takie wypożyczenia nie są możliwe.

Jak informuje "AS", Real Madryt ma jednak zamiar sprowadzić Odegaarda z powrotem latem - relacje obu klubów są znakomite i "zerwanie" umowy nie będzie miało negatywnych konsekwencji. Wszystko przez to, że Norweg jest jednym z najlepszych zawodników w La Liga w tym sezonie. Pomocnik jest podstawowym piłkarzem Realu Sociedad i w 16 występach strzelił cztery gole, do których dołożył pięć asyst. Norweg jest jednym z najlepszych piłkarzy ligi hiszpańskiej w tym sezonie.

Zdaniem "AS-a" Florentino Perez ma plan na lato, którego częścią ma być "odświeżenie" talentu norweskiego pomocnika. Z pomysłem prezydenta Realu mocno ma zgadzać się Zinedine Zidane, który widzi Odegaarda w swojej drużynie. Norweg do tej pory mówił, że chciałby co prawda spędzić dwa lata w Sociedad, ale jednocześnie marzy o powrocie na Santiago Bernabeu.