Niedoszły transfer Neymara z PSG do Barcelony był jedną z największych sag transferowych minionego lata. Kataloński klub, który dwa lata temu sprzedał Brazylijczyka do mistrza Francji za rekordowe 222 mln euro, chciał ponownie mieć gwiazdora u siebie, jednak do porozumienia między klubami nie doszło. Ostatecznie na Camp Nou latem trafił Antoine Griezmann z Atletico Madryt.

"Neymara czeka najdłuższy sezon w karierze"

Neymar priorytetem transferowym Barcelony

Mistrzowie Hiszpanii wciąć chcą jednak powrotu Neymara i zamierzają zrobić wiele, by do niego doprowadzić. Zdaniem "Mundo Deporitvo" władze Barcelony wierzą, że Brazylijczyk wróci do Hiszpanii. Aby jednak do tego powrotu doszło, Katalończycy będą musieli zebrać środki, które przekonają paryżan do sprzedaży jednego ze swoich największych gwiazdorów. W tym celu Barcelona zamierza sprzedać Philippe Coutinho. Brazylijczyk nie poradził sobie z rolą następcy Neymara, a ostatnio został wypożyczony do Bayernu Monachium. W Niemczech radzi sobie na tyle dobrze, że być może zostanie tam na stałe. O ile Bawarczycy zdecydują się wyłożyć na niego 100 mln euro, co byłoby ich rekordem transferowym. Jeśli Coutinho nie zostanie w Bayernie, być może wykupi go jeden z zespołów Premier League. Jego sprowadzeniem interesują się bowiem Chelsea, Tottenham i Manchester United.

Dziennikarze "Mundo Deportivo" uważają, że jeśli sprzedaż Coutinho się powiedzie, sprowadzenie Neymara nie będzie dla Barcelony problemem. PSG prawdopodobnie również nie będzie na siłę zatrzymywać Brazylijczyka, który otwarcie mówi o chęci odejścia. Dla mistrzów Francji priorytetem jest zatrzymanie Kyliana Mbappe.

