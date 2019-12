- W futbolu musisz strzelać gole. W pierwszej połowie meczu z Bilbao [0:0] mieliśmy trzy lub cztery szanse w pierwszej połowie. Gdybyśmy strzelili, to wtedy mecz wyglądałby zupełnie inaczej. To jest jednak futbol i takie rzeczy czasem się dzieją. To nasz drugi kolejny mecz bez gola [wcześniej Real zremisował z Barceloną]. Musimy jednak zachować spokój, ponieważ po raz kolejny wykonaliśmy fantastyczną pracę - powiedział Zinedine Zidane. I dodał: - Nie chcę zimą żadnego transferu napastnika. Nie potrzebujemy go.

Real Madryt po 18 kolejkach La Liga jest wiceliderem tabeli i traci dwa punkty do Barcelony. W kadrze Królewskich jest trzech środkowych napastników. Mariano Diaz nie zagrał jednak ani minuty w tym sezonie, a Luka Jović ma na swoim koncie zaledwie jednego gola (w 11 meczach). Nie zawodzi jedynie Karim Benzema, który w 17 meczach strzelił 12 goli i zanotował 5 asyst. Drugim najlepszym strzelcem madryckiego zespołu jest stoper - Sergio Ramos, autor trzech bramek w La Liga. Wszystko jednak wskazuje, że Real zimą nie będzie szukał wzmocnień na pozycji napastnika.