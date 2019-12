W ostatni poniedziałek odbyło się losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Real Madryt trafił na Manchester City, a pojedynek ten zapowiada się niezwykle ciekawie. Pep Guardiola przyznał, że jego piłkarzy czeka bardzo trudne zadanie. - Real to król tych rozgrywek. Przygotujemy się do tego, jak najlepiej będziemy potrafili. Zostają nam dwa miesiące do gry z nimi - stwierdził Hiszpan.

REKLAMA

Jakie jest największe starcie piłkarskie na świecie?

Zidane wychwala Guardiolę

O rywalizację z Manchesterem City został także zapytany trener Realu, Zinedine Zidane. Francuz skupił się głównie na Guardioli. - Jako piłkarz grałem przeciwko niemu wiele razy i bardzo go szanowałem. Szanuję go też jako trenera i uważam go za najlepszego trenera na świecie. Pokazuje to w trakcie swojej kariery - uważa Zidane.

Pierwszy mecz odbędzie się 26 lutego w Madrycie, a rewanż 17 marca w Manchesterze. Poprzednio obie drużyny rywalizowały na etapie półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2015/2016. Wówczas z dwumeczu zwycięsko wyszedł Real, która następnie w finale pokonał Atletico Madryt.