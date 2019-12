Andres Iniesta występuje dziś w japońskim Vissel Kobe. Ma ważny kontakt do stycznia 2021 roku, ale możliwe, że nie będzie chciał go wypełnić. Hiszpański pomocnik jest namawiany do przeniesienia się do Argentyny. Konkretnie do Estudiantes de La Plata, gdzie spotkałby Javiera Mascherano i Gabriela Milito. Ten drugi jest trenerem argentyńskiej drużyny.

Iniesta przeniesie się do Argentyny?

35-letni Iniesta gra w lidze japońskiej od lipca 2018 roku. Do tej pory w 39 spotkaniach strzelił dla Vissel 10 goli i miał dziewięć asyst. Hiszpan jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy ostatnich lat. Z Barceloną wygrywał Ligę Mistrzów, sięgał po mistrzostwo Hiszpanii. Z reprezentacją zdobył tytuł mistrza świata i mistrza Europy.