Była 18. minuta meczu FC Barcelony z Realem Madryt. Raphael Varane był w polu karnym, próbował minąć Clementa Lengleta, obrońca Barcelony próbował go zatrzymać i trafił korkiem wprost w udo zawodnika Realu Madryt. Sędzia Alejandro Hernandez Hernandez faulu nie zauważył, jego asystenci i sędziowie VAR również. - Karny był ewidentny. Lenglet zagrał niebezpiecznie - przyznał Iturralde Gonzalez, były hiszpański sędzia. A całą sytuację możecie zobaczyć tutaj:

REKLAMA

- To nawet nie jest kontrowersja. To błąd sędziego - przyznał na antenie Canal+Sport Tomasz Ćwiąkała. A to nie koniec. Dwie minuty później Real Madryt mógł, a nawet powinien mieć drugi rzut karny. Tym razem Varane był trzymany za koszulkę przez Ivana Rakiticia, a sędziowie też nie widzieli faulu.

- Powinien być karny, bo trzymanie za koszulkę było ciągłe. Podsumowując: powinny być dwa karne w ciągu dwóch minut - podsumował Iturralde Gonzalez.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl