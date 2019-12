Zinedine Zidane miał dwie wątpliwości: jak skonstruować środek pola i na kogo - poza Karimem Benzemą - postawić w ataku. Ostatecznie wybór padł na Isco i Garetha Bale'a. W Barcelonie większych niespodzianek w składzie nie ma. No, może poza jedną. Bo w środku pola zabraknie Sergio Busquetsa, który był przewidziany do gry, ale podobno tuż przed meczem - tak donoszą hiszpańskie media - poczuł się słabiej. Jego miejsce zajmie Ivan Rakitić. W środku pola zagra także Sergio Roberto, a to oznacza, że Nelson Semedo rozpocznie mecz na prawej obronie. W przewidywanych składach to Roberto miał zająć tę pozycję, a na ławce usiąść Rakitić. Początek meczu Barcelona - Real o 20.

