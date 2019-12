Pierwotnie hit ligi hiszpańskiej miał się odbyć 26 października, ale został przełożony ze względu na sytuację polityczną w Katalonii. W październiku atmosfera w Barcelonie była niezwykle napięta, a na ulicach dochodziło do starć protestujących z policją. Wszystko przez wyroki hiszpańskiego sądu najwyższego, który skazał dziewięciu działaczy niepodległościowych na kary więzienia (od dziewięciu do trzynastu lat pozbawienia wolności). Skazani katalońscy politycy sprzeciwiają się panującemu ustrojowi, a także konstytucji Hiszpanii. Mieszkańcy Katalonii w geście solidarności wyszli na ulice, zablokowali lotnisko El Prat, stacje metra, a na ulicach doszło do poważnych zamieszek.

"Możliwe jest odwołanie El Clasico w każdej chwili. Nawet w dniu meczu"

Niewykluczone, że również grudniowy klasyk będzie się toczył w cieniu ulicznych protestów. Na środę zaplanowano bowiem kolejną, dużą demonstrację, której organizatorem grupa Tsunami Democratic. Za pośrednictwem Internetu udział w grudniowym zgromadzeniu zapowiedziało ponad 20 tysięcy osób. El Clasico będzie zabezpieczać 3 tysiące osób, w tym tysiąc funkcjonariuszy regionalnej policji Mossos d'Esquadra.

FC Barcelona podejmie Real Madryt z pozycji lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy (35 punktów). W 16 dotychczasowych kolejkach "Królewscy" zgromadzili jednak taką samą liczbę punktów, jednak na 2. miejsce zepchnął ich gorszy bilans bramkowy.

Na debiut w hiszpańskim klasyku będzie musiał poczekać Eden Hazard. Belg doznał urazu w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów przeciw Paris Saint Germain. Zinedine Zidane nie będzie mógł też posłać do boju Marcelo. W zespole Ernesto Valverde kontuzjowani są natomiast: Arthur i Ousmane Dembele.

Poprzednie El Clasico zostało rozegrane 2 marca 2019 roku na Estadio Santiago Bernabeu. Wówczas, po golu Ivana Rakiticia, to goście mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie obejrzeć transmisję El Clasico? O której godzinie rozpocznie się mecz? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV środowego El Clasico obejrzymy na antenach Eleven Sports 1 oraz Canal+. W Internecie starcie FC Barcelony z Realem Madryt będzie można śledzić na tronach elevensports.pl, canalplussport.pl, w aplikacjach Eleven Sports i Canal+ Sport Online oraz na platformach: NC+ GO, Ipla, Player.pl i WP Pilot. Przedmeczowe studio wystartuje godz. 16:00 w Eleven Sports 1 (18:30 w Canal+), a starcie na Camp Nou rozpocznie się o 20:00.

