- Leo Messi nie będzie grał wiecznie. Kiedyś nadejdzie jego ostatni mecz. Teraz na boisku robi różnicę, strzela gole, ale Barcelona musi być gotowa, by go zastąpić. A kim powinna? Jest tylko jeden piłkarz, który może to zrobić. Nazywa się Neymar - mówi Rivaldo, którego cytuje goal.com.

Leo Messi odejdzie z FC Barcelony. I też nie ma wątpliwości, kto powinien go zastąpić

Messi odejdzie z Barcelony po wypełnieniu obecnego kontraktu, czyli w czerwcu 2021 roku - ustalił "France Football". Jak sugerują francuscy dziennikarze, Argentyńczyk sam też namaścił swojego następcę. "Tylko razem możemy wygrać Ligę Mistrzów. Chcę żebyś wrócił do Barcelony. Za dwa lata z niej odejdę i wtedy zajmiesz moje miejsce" - miał napisać Messi do Neymara w maju, po przegranym półfinale LM z Liverpoolem.

Neymar już grał w Barcelonie w latach 2013-2017. Później zdecydował się na transfer do PSG, skąd tego lata chciał odejść. Chciał wrócić właśnie na Camp Nou, ale starał się o niego także Real. Transferowa saga z udziałem Neymara trwała przez całe letnie okno transferowe, ale ostatecznie skończyła się tylko na spekulacjach, bo Brazylijczyk został w PSG.

- Neymar popełnił błąd odchodząc z Barcelony. Jeśli do niej wróci, będzie mógł na boisku robić to, co teraz robi Messi - podkreśla Rivaldo.