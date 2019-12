Zinedine Zidane jest pod wrażeniem postępów Achrafa Hakimiego i już nie może się doczekać jego powrotu do Realu Madryt - donosi hiszpański Sport. Ale będzie musiał na niego trochę poczekać, bo 21-letni Marokańczyk wciąż przebywa na wypożyczeniu do Borussii Dortmund, które wygasa wraz z końcem sezonu.

- Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ zdobywa bramki ze swoją drużyną - mówi Zidane, ale nie ukrywa, że pragnie powrotu Hakimiego. Sport donosi, że jeśli latem 21-latek wróci na Santiago Bernabeu z klubu może odejść Alvaro Odriozola lub Nacho.

Hakimi też chce powrotu do Realu

Hakimi, który w lipcu 2018 r. został wypożyczony do z Realu do Borussii (na dwa lata) twierdzi, że gra w lidze niemieckiej mocno rozwinęła go jako piłkarza, ale nie ukrywa, że sam chętnie też wróciłby do Madrytu po zakończeniu wypożyczenia.

- Wiele się nauczyłem i poprawiłem się zarówno jako gracz, jak i człowiek. Przyjechałem do nowego kraju, z jakimiś swoimi przyzwyczajeniami, niekoniecznie dobrymi. Ten rok pomógł mi się czegoś nauczyć, dojrzeć. Myślę, że to przełożyło się na moją jakość piłkarską. Jeśli Real ponownie na mnie spojrzy, to będę pierwszym, który powie tak - mówił jakiś czas temu dla Marki.

W tym sezonie Hakimi wystąpił w 24 spotkaniach, w których zdobył sześć bramek i zaliczył pięć asyst, z czego trzy w czterech ostatnich meczach.