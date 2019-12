Już przed meczem Rayo z Albacete było wiadomo, że na trybunach stadionu gospodarzy będzie gorąco. Fani obydwu zespołów, delikatnie mówiąc, nie darzą się sympatią. W niedzielę, poza obraźliwymi okrzykami, które zazwyczaj towarzyszą podobnym spotkaniom, fani Rayo posunęli się o krok dalej - notorycznie obrażali Romana Zozulię, napastnika gości. - Zozulia jesteś pier******m nazistą - skandowali kibice Rayo.

Wraz z upływem minut pierwszej połowy spotkania, obraźliwe okrzyki skierowane do 30-latka przybierały na sile. Tak bardzo, że w przerwie delegaci ligi w porozumieniu z sędziami zdecydowali się na przerwanie gry. W Hiszpanii do takiej sytuacji doszło pierwszy raz w historii.

Kim jest Roman Zozulia?

Nienawiść kibiców Rayo do Zozulii narodziła się w 2017 roku. Napastnik, po półrocznym pobycie w Betisie Sewilla przeniósł się wówczas do zespołu z Madrytu. Nie rozegrał w nim jednak żadnego meczu, bo sprzeciwili się temu kibice, którzy oskarżyli zawodnika o propagowanie faszyzmu. Dlaczego? Zozulia po przylocie do Hiszpanii (przed Betisem był zawodnikiem Dnipro Dniepropietrowsk) miał na sobie koszulkę z tryzubem, godłem Ukrainy. Hiszpańscy fani stwierdzili jednak, że to symbol nacjonalistyczny, a sam Zozulia należy do nacjonalistycznej organizacji.

W Rayo doszło nawet do tego, że kibice zaatakowali Zozulię, gdy ten pojawił się na treningu zespołu. Napastnik ostatecznie został zmuszony do kolejnej zmiany drużyny (tłumaczenia prezesa Rayo, a także przedstawicieli jego byłego zespołu, Betisu nic nie dały), ostatecznie trafiając do Albacete, gdzie występuje do dziś.

