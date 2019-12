Pedro powiedział w rozmowie Ser Catalunya, że chciałby wrócić do Barcelony, z którą w przeszłości wygrał aż 20 trofeów, w tym pięć tytułów mistrzowskich i trzykrotnie Ligę Mistrzów (lata 2008-2015). - Wszyscy wiedzą, jakie uczucia żywię do Barcelony i oczywiście istnieje opcja powrotu. Zawsze powtarzałem, że darzę ją wyjątkowym uczuciem. Wiele tam przeżyłem, spędziłem wiele lat i czuję, że wszyscy mnie tam kochają. Powrót byłby czymś wspaniałym - stwierdził.

REKLAMA

Dwie asysty Kamila Grosickiego! Polak jednym z bohaterów spotkania:

32-latek rozegrał zaledwie cztery spotkania w Premier League w tym sezonie i nie mieści się w planach Franka Lamparda. Kontrakt Hiszpana wygasa wraz z końcem sezonu, dlatego być może zmieni klub już w styczniu - to będzie ostatnia szansa dla Chelsea, by zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze.

Do jego sytuacji odniósł się Ernesto Valverde, trener Barcelony. - To historyczny piłkarz dla Barcelony, nie oszukujmy się. Jest jednym z zawodników, który sięgnął po największą liczbę trofeów, ale teraz gra gdzie indziej. Zobaczymy, co się stanie w przyszłości - stwierdził Valverde.

Barcelona najpierw musi jednak rozwiązać kwestie Ivana Rakiticia oraz Arturo Vidala. Obaj pomocnicy są niezadowoleni z małej liczby minut rozegranych w tym sezonie i są łączeni z transferami. Vidalem najpoważniej interesuje się Inter Mediolan.