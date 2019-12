Pedro trafił do młodzieżowych zespołów Barcelony w 2004 roku. Przebił się aż do pierwszego zespołu i stał się dla niej ważnym piłkarzem. Rozegrał 321 meczów, strzelił 99 goli i miał 62 asysty. W 2015 roku trafił za 20 mln euro do Chelsea, ale teraz chce wrócić.

- Wszyscy wiedzą, co czuję do klubu i oczywiste jest, że chciałby wrócić Barcelony. Zawsze to mówiłem. To klub, który darzę szczególnym uczuciem - przyznał 32-letni piłkarz w wywiadzie dla radia SER Catalunya. - Spędziłem tam przecież tyle lat, mam wiele wspomnień, cały czas ich wspieram - dodał.

Jego kontrakt z Chelsea wygasa w czerwcu 2020 roku, więc już od stycznia Hiszpan może prowadzić rozmowy z innymi zespołami. - Wiem, że wydaje się to niemożliwe, ale ja widzę szansę na powrót do Barcelony, choć nawet nie wiem, czy decyzję podejmie prezydent, trener czy ktoś inny - zaznaczył Pedro.

