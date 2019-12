W piątek na hiszpańskiej wyspie Fuertaventura rozgrywany był mecz rozgrywek regionalnych CD Chilegua - UD Jandia. W końcówce spotkania doszło do awantury między zawodnikami obu drużyn. Wykorzystał to jeden z kibiców, który wbiegł na murawę i podszedł do 16-letniej sędzi liniowej. Nie podobała mu się jej praca i dlatego zagroził: "Gdy wyjdziesz ze stadionu, to cię zgwałcę".

Kibice grożą sędzinie w Hiszpanii

Dwa dni później miał miejsce kolejny skandal na hiszpańskiej wyspie. Podczas meczu piłkarek Femaguin Canaria - Cordoba kibice gości obrażali sędzię główną Anie Belen Quiros Lopez. Krzyczeli w jej kierunku m.in: "Wrzucimy cię do rzeki obok stadionu!".

Hiszpańska federacja piłkarska wciąż milczy na ten temat. Oświadczenie wydał za to lokalny oddział związku w Las Palmas. - Solidaryzujemy się z sędziami, które były obrażane na tle seksualnym i nękane przez kibiców - napisano.