W 43. minucie Barcelona przyśpieszyła akcję przed polem karnym Mallorki. De Jong zagrał prostopadłe podanie do Suareza, a ten znajdując się około 10 metrów od bramki i w dodatku plecami do niej, kopnął piłkę piętą! Ekwilibrystyczny strzał Suareza może być kandydatem do gola sezonu, nie tylko w hiszpańskiej ekstraklasie! To po prostu trzeba zobaczyć.

Najlepszym graczem spotkania wybrano jednak Leo Messiego. Piłkarz, który w tym tygodniu po raz szósty wygrał Złotą Piłkę tym razem poprowadził Barcelonę do zwycięstwa strzelając trzy bramki. W 17., 41. i 83. minucie.

Dzięki wygranej Barcelona wróciła na pozycję lidera - w tej chwili Katalończycy mają 34 punkty, podobnie jak Real Madryt.