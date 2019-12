Jose Maria Gutierrez, bardziej znany jako Guti, jest dziś trenerem i prowadzi drugoligową Almerię. Przed sobotnim meczem z Mirandes były piłkarz Realu Madryt został zapytany, czy przeciwnicy mobilizują się dodatkowo na jego zespół z uwagi na jego osobę.

Były zawodnik Realu Madryt prosi, by nie używać jego pseudonimu

- Mamy drużynę, która ma duże szanse na awans czy znalezienie się w playoffach i to mobilizuje rywali, a nie to, że na ławce siedzi Guti. To jest sprawa drugoplanowa. Poza tym chciałbym, by nazywano mnie Jose Maria Gutierrez, a nie Guti, bo wszędzie słyszę Guti, Guti, Guti, a ja nazywam się Jose Maria Gutierrez, a nie Guti, dobrze? - powiedział.

Jeden z dziennikarz dopytał od razu, czy może woli, by zwracać się do niego tylko po nazwisku. - Nie, lepiej Jose Maria Gutierrez - dodał były gracz "Królewskich". 43-latek jest trenerem Almerii od listopada. Jego zespół po 18. kolejkach Segunda Division jest na 2. miejscu w tabeli i ma szansę na awans do hiszpańskiej ekstraklasy.