Real Madryt od dawna szuka środkowego pomocnika. Marzeniem Zinedine'a Zidane'a nadal jest sprowadzenie Paula Pogby, ale transfer Francuza wydaje się coraz mniej realny. Manchester United oczekuje za swojego piłkarza co najmniej 120 mln euro, na co "Królewscy" nie chcą się zgodzić.

REKLAMA

Ćwiąkała: Polska ma lepszych piłkarzy od Hiszpanii na dwóch pozycjach

Real Madryt pracuje nad zimowym transferem. Ma już gotowy kontrakt dla nowego piłkarza

W tej sytuacji Real zdecydował się na przejście do planu B, przygotowanego już latem, czyli pozyskania Donny'ego Van de Beeka. Pomocnik Ajaksu Amsterdam jest jednym z kluczowych piłkarzy zespołu Erika en Haga, który w ubiegłym sezonie zachwycał w Lidze Mistrzów. Po tym, jak van de Beek strzelił gole w meczach z Juventusem i Tottenhamem, legendarny trener Arrigo Sacchi właśnie jego wskazywał, jako najlepszego piłkarza amsterdamczyków.

Real, który już latem odbił się od ściany, próbując pozyskać Pogbę, z van de Beekiem rozmawiał kilka miesięcy temu. Zdaniem zagranicznych mediów był z nim już dogadany, ale Zidane do końca wstrzymywał się z decyzją, mając nadzieję na powodzenie negocjacji dotyczących sprowadzenia jego rodaka z Manchesteru United. Tego powodzenia nie było i prawdopodobnie nie będzie, więc "Królewscy" tym razem z opcji B już rezygnować nie zamierzają. Zdaniem Valentijna Driessena i Mike'a Verweija z telegraaf.nl, Real pracuje nad transferem van de Beeka i wiele wskazuje na to, że niebawem dojdzie on do skutku. Hiszpański klub zapłaci za piłkarza 55 mln euro i zaoferuje mu wieloletni kontrakt.

Van de Beek w tym sezonie rozegrał 21 spotkań, w których strzelił siedem goli i zaliczył sześć asyst.