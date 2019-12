Atletico Madryt rozczarowuje w tym sezonie. W lidze hiszpańskiej po 15 kolejkach jest dopiero na szóstym miejscu. W niedzielę przegrało u siebie z Barceloną 0:1. Atletico strzeliło w 15 meczach La Liga tylko 16 goli i szuka wzmocnień do linii ofensywnej. Jednym z rozważanych zawodników jest Krzysztof Piątek.

Krzysztof Piątek wypożyczony do Atletico?

Numerem jeden na liście życzeń Diego Simeone jest Rodrigo Moreno. Reprezentant Hiszpanii był latem o krok od przenosiny do Atletico. Valencia jednak nie zgodziła się na transfer i wiele wskazuje na to, że także zimą nie puści napastnika na Wanda Metropolitano.

Jeśli nie Moreno, to Simeone chciałby pozyskać Edinsona Cavaniego z PSG lub Krzysztofa Piątka z Milanu. - To piłkarz, który się podoba - napisał o Polaku "AS". Piątek strzelił w tym sezonie Serie A tylko trzy gole, a madrycki zespół myśli o wypożyczeniu go na pół roku. Reprezentantem Polski interesują także inne kluby, m.in. Borussia Dortmund.