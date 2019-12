Barcelona przyjechała do Madrytu, by wygrać i dogonić w tabeli Real Madryt. Atletico zaś przed tym meczem było dopiero na 6. miejscu w tabeli La Liga i nie mogło sobie pozwolić na kolejną stratę punktów. Hit ligi hiszpańskiej zapowiadał się pasjonująco.

Szanse Atletico

W pierwszej połowie lepsi byli gospodarze. Już w 6. minucie Atletico mogło prowadzić, bo piłka odbiła się od Juniora Firpo i obija słupek bramki Barcelony. W 20. minucie Marc-Andre ter Stegen kapitalnie obronił strzał Mario Hermoso. W 40. minucie Alvaro Morata uderzył głową po rzucie rożnym i znów świetnie interweniował ter Stegen. Barcelona bliska gola w pierwszej połowie była tylko raz - w 43. minucie po rzucie rożnym w poprzeczkę trafił Gerard Pique. Najlepszy w pierwszych 45 minutach w barwach gości był niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen.

Leo Messi uratował Barcelonę

W drugiej połowie Barcelona przyśpieszyła. Po strzale Leo Messiego w 60. minucie Jan Oblak miał sporo problemów i interweniował na raty. Dziewięć minut później Antoine Griezmann zmarnował idealną kontrę gości, uderzając z woleja wysoko nad bramką. W 72. minucie powinno być 1:0 dla Atletico, ale Sergi Roberto wybił piłkę, która zmierzała do siatki. Gdy wydawało się, że mecz skończy się remisem 0:0, przypomniał o sobie Leo Messi. Przebiegł z piłką kilkanaście metrów, odegrał do Luisa Suareza, ten oddał mu piłkę, a Argentyńczyk strzałem zza pola karnego pokonał Oblaka. Barcelona pokonała Atletico 1:0 i wróciła na pozycję lidera La Liga. Ma 31 punktów - tyle samo co drugi Real Madryt. Atletico pozostaje na 6. miejscu w tabeli.